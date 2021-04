Juventus, Dybala-Atletico Madrid: l’argentino strizza l’occhio agli spagnoli (Di venerdì 23 aprile 2021) Dybala-Atletico Madrid, è tempo di celebrare davvero questo matrimonio? Il calciatore argentino della Juventus ha vissuto un annata da comprimario in una squadra che, in questo momento, sta lottando per un posto in Champions League. Dopo tantissimi anni, infatti, i bianconeri non sono mai entrati nella corsa scudetto. Andrea Pirlo ha dimostrato di non amare troppo l’ex Palermo: a giugno sarà addio? Dybala-Atletico Madrid: l’argentino gradisce i Colchoneros Il calciomercato, da qualche anno, si capta ed “annusa” anche attraverso i social network. Sono diverse, infatti, le imbeccate che arrivano da post o video che hanno come protagonisti (e relatori) i calciatori implicati nelle voci di mercato. La notizia di un Paulo Dybala ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021), è tempo di celebrare davvero questo matrimonio? Il calciatore argentino dellaha vissuto un annata da comprimario in una squadra che, in questo momento, sta lottando per un posto in Champions League. Dopo tantissimi anni, infatti, i bianconeri non sono mai entrati nella corsa scudetto. Andrea Pirlo ha dimostrato di non amare troppo l’ex Palermo: a giugno sarà addio?gradisce i Colchoneros Il calciomercato, da qualche anno, si capta ed “annusa” anche attraverso i social network. Sono diverse, infatti, le imbeccate che arrivano da post o video che hanno come protagonisti (e relatori) i calciatori implicati nelle voci di mercato. La notizia di un Paulo...

