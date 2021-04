Juventus, decisiva la sfida di Firenze? Ecco cosa filtra sul futuro di Pirlo (Di venerdì 23 aprile 2021) Juventus – La panchina di Andrea Pirlo è molto meno stabile di quanto si possa credere. La situazione può precipitare da un momento all’altro e la società potrebbe prendere la palla al balzo. La rivoluzione è dietro l’angolo e non risparmierebbe nessuno. A tutti i livelli ci sarebbero scossoni. Come noto, anche la posizione di Andrea Agnelli è borderline con il cugino John Elkann che valuta il da farsi. Per Paratici e Nedved, invece, senza quarto posto il destino appare ormai segnato. La trasferta di Firenze, proprio per queste ragioni, rappresenta uno snodo cruciale. Juventus, futuro di Pirlo in bilico Secondo quanto dice calciomercato.it, la Juve resta in una fase di attesa ma vaglia ancora il ritorno di Allegri, attualmente in cerca di nuovi lidi. Il toscano piace molto anche alla ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 aprile 2021)– La panchina di Andreaè molto meno stabile di quanto si possa credere. La situazione può precipitare da un momento all’altro e la società potrebbe prendere la palla al balzo. La rivoluzione è dietro l’angolo e non risparmierebbe nessuno. A tutti i livelli ci sarebbero scossoni. Come noto, anche la posizione di Andrea Agnelli è borderline con il cugino John Elkann che valuta il da farsi. Per Paratici e Nedved, invece, senza quarto posto il destino appare ormai segnato. La trasferta di, proprio per queste ragioni, rappresenta uno snodo cruciale.diin bilico Secondo quanto dice calciomercato.it, la Juve resta in una fase di attesa ma vaglia ancora il ritorno di Allegri, attualmente in cerca di nuovi lidi. Il toscano piace molto anche alla ...

