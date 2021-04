Juve, incontro per Icardi: il PSG chiede 50 milioni (Di venerdì 23 aprile 2021) In attesa di definire il futuro di Alvaro Morata, la Juventus cerca un centravanti di livello in vista della prossima stagione. In cima alla lista del direttore sportivo Paratici c’è Mauro Icardi, attaccante del PSG. Icardi a Parigi non ha convinto nonostante le 11 reti in 21 presenze stagionali. La concorrenza è tanta e la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) In attesa di definire il futuro di Alvaro Morata, lantus cerca un centravanti di livello in vista della prossima stagione. In cima alla lista del direttore sportivo Paratici c’è Mauro, attaccante del PSG.a Parigi non ha convinto nonostante le 11 reti in 21 presenze stagionali. La concorrenza è tanta e la L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve incontro Calciomercato Juventus, il doppio ritorno: scenario surreale Abbiamo già avuto modo di sentire in questi giorni come l'Inter andrà incontro a problemi economici e quello che potrebbe accadere è uno scenario decisamente insolito, si parla infatti di un ritorno ...

Serie A, tutte le probabili formazioni della 33ª giornata Domenica il lunch match prevede Benevento - Udinese, mentre alle 15 sono fissate due partite: Fiorentina - Juve e Inter - Verona. Si passa alle 18 per l'incontro tra Cagliari - Roma, mentre alle 20.

Juve, incontro per Icardi: il PSG chiede 50 milioni DailyNews 24 Probabili formazioni 33ª giornata Serie A: le ultime sulle partite del week-end La Juventus è reduce dalla vittoria contro il Parma ... Di seguito riportate le probabili formazioni degli incontri della trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021.

Fiorentina – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale L’incontro Fiorentina – Juventus, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky ...

