Judi Dench batte Helen Mirren nella classifica delle migliori attrici britanniche

(Di venerdì 23 aprile 2021)è stata eletta come la migliore attrice britannica del 21esimo secolo in occasione di un sondaggio organizzato da Showcase Cinemas: l'attrice ha superato Olivia Colman edDameè stata eletta come la migliore attrice britannica del 21esimo secolo nel corso di un sondaggio organizzato da Showcase Cinemas con l'obiettivo di celebrare le eccellenze del Regno Unito. Di seguito lacompletadiecidel 21esimo secolo:Olivia Colman Maggie SmithKate Winslet Emma Watsona Bonham-Carter Emily Blunt Julie Walters Keira ...

Advertising

micol_graziano : #MicolGrazianoBlog: 'Iris': La vita della scrittrice Iris Murdoch ?? - cinespression : Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, un concept rivela una scena tagliata con al centro Judi Dench - empirafanclub : Star Wars: L’Ascesa di Skywalker – Judi Dench avrebbe dovuto interpretare la creatrice del Millennium Falcon - badtasteit : #StarWars l’ascesa di Skywalker, Judi Dench doveva interpretare la creatrice del Millennium Falcon, i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Judi Dench

La Repubblica

Eileen Atkins,, Joan Plowright e Maggie Smith sono i volti del documentario in onda su Sky Arte venerdì 23 ...Un pezzo secondario perso per strada in una delle stesure di Star Wars: L'ascesa di Skywalker pare riguardasse la mitica, che avrebbe potuto interpretare un personaggio inedito, la ...Tra le donne, la più amata è invece Judi Dench, che precede Olivia Colman e Maggie Smith. "È fantastico vedere Dame Judi Dench al primo posto, perché è davvero un'icona britannica" ha ...Di seguito la lista completa: Tom Hardy Sir Sean Connery Sir Anthony Hopkins Colin Firth Daniel Craig Benedict Cumberbatch Liam Neeson Sir Ian McKellan Gary Oldman Hugh Grant Per quanto riguarda ...