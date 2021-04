Judgment potrebbe ricevere novità il prossimo mese (Di venerdì 23 aprile 2021) Sega ha un nuovo sito web con un countdown per qualcosa chiamato "Judgment Day" che vede coinvolto lo sviluppatore Ryu ga Gotoku Studio. Il conto alla rovescia sembra suggerire un annuncio per il 7 maggio alle ore 16 italiane con un trailer che dovrebbe essere pubblicato lo stesso giorno. L'immagine mostrata sul sito web sembra essere Kamurocho, un'ambientazione ricorrente per i giochi Yakuza e Judgment. Con la registrazione del marchio "Lost Judgment" recentemente emersa, si presume che l'annuncio riguardi un sequel di Judgment. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) Sega ha un nuovo sito web con un countdown per qualcosa chiamato "Day" che vede coinvolto lo sviluppatore Ryu ga Gotoku Studio. Il conto alla rovescia sembra suggerire un annuncio per il 7 maggio alle ore 16 italiane con un trailer che dovrebbe essere pubblicato lo stesso giorno. L'immagine mostrata sul sito web sembra essere Kamurocho, un'ambientazione ricorrente per i giochi Yakuza e. Con la registrazione del marchio "Lost" recentemente emersa, si presume che l'annuncio riguardi un sequel di. Leggi altro...

Advertising

AnGeL3DaRk3 : RT @PlayStationIT: Vi è piaciuto Yakuza: Like a Dragon? Allora la remaster per #PS5 di Judgment potrebbe fare al caso vostro! - PlayStationIT : Vi è piaciuto Yakuza: Like a Dragon? Allora la remaster per #PS5 di Judgment potrebbe fare al caso vostro!… -