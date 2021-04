JPMorgan: «Valutato male l’accordo per la Superlega» (Di venerdì 23 aprile 2021) «Abbiamo chiaramente Valutato male come questo accordo sarebbe stato considerato dalla comunità calcistica in generale e come potrebbe avere avuto un impatto su di essa nel prossimo futuro. Impareremo da tutto questo». Attraverso questa breve dichiarazione, un portavoce di JPMorgan Chase, nota banca d’affari statunitense, ha comunicato la posizione dell’istituto in merito al progetto della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) «Abbiamo chiaramentecome questo accordo sarebbe stato considerato dalla comunità calcistica in generale e come potrebbe avere avuto un impatto su di essa nel prossimo futuro. Impareremo da tutto questo». Attraverso questa breve dichiarazione, un portavoce diChase, nota banca d’affari statunitense, ha comunicato la posizione dell’istituto in merito al progetto della L'articolo

Advertising

Oloofred5 : RT @marifcinter: #Superlega, anche #JpMorgan abbandona la nave: “Abbiamo chiaramente valutato male come questo accordo sarebbe stato visto… - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: #JPMorgan: «Valutato male l’accordo per la #Superlega» - spalletters : RT @marifcinter: #Superlega, anche #JpMorgan abbandona la nave: “Abbiamo chiaramente valutato male come questo accordo sarebbe stato visto… - albertocol9 : RT @CalcioFinanza: #JPMorgan: «Valutato male l’accordo per la #Superlega» - aylaf__ : RT @CalcioFinanza: #JPMorgan: «Valutato male l’accordo per la #Superlega» -