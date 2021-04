JP Morgan abbandona il progetto Super Lega | “Abbiamo valutato male la situazione”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ildelladi calcio perde altri pezzi e la sensazione è che ci si trovi ai titoli di coda, dopo quanto è accaduto nelle ultime ore con l’uscita di scena dei club inglesi e le dichiarazioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ebbene, la novità è che la JP(multinazionale americana di servizi finanziari) ha annunciato dire l’iniziativa e di non voler dar seguito al finanziamento del nuovo torneo riservato alle squadre d’elite del Vecchio Continente. In un comunicato, infatti, si è detto piuttosto chiaramente che l’impatto delè stato. “chiaramentecome questa operazione sarebbe stata percepita dal mondo del calcio ...

JPprende le distanze dal progetto Superlega . Anche la banca d'affari americana, principale finanziatrice del maxi torneo con un investimento da ben 3,5 miliardi di euro, ha pubblicato una ...