Jomi Salerno, il presidente Fiorillo nuovo membro dell’Ehf Nations Committee Women (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un grande riconoscimento per la pallamano italiana e per la Jomi Salerno. A Vienna, dove in giornata si è svolto il Congresso Ehf, Il vice presidente della Pdo Salerno, Paola Fiorillo, è stata eletta membro dell’Ehf Nations Committee Women, la commissione europea che si occupa dei campionati femminili ed in generale della pallamano femminile. Un grande traguardo raggiunto a margine di un percorso che da anni vede Salerno sempre in prima linea. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un grande riconoscimento per la pallamano italiana e per la. A Vienna, dove in giornata si è svolto il Congresso Ehf, Il vicedella Pdo, Paola, è stata eletta, la commissione europea che si occupa dei campionati femminili ed in generale della pallamano femminile. Un grande traguardo raggiunto a margine di un percorso che da anni vedesempre in prima linea. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Jomi ##Salerno, il presidente Fiorillo nuovo membro dell'Ehf Nations Committee Women ** - Golfonetwork : Sport: doppio impegno ravvicinato per la Jomi Salerno - anteprima24 : ** Doppio impegno ravvicinato per la Jomi #Salerno: prima Cassano poi Nuoro ** - ottopagine : Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Cassano Magnago #Salerno - GazzettaSalerno : Jomi Salerno, dopo la pausa nazionali si torna in campo contro il Cassano Magnago. -

Ultime Notizie dalla rete : Jomi Salerno Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Cassano Magnago Salerno . Doppio impegno ravvicinato per la Jomi Salerno. Il sette allenato da Laura Avram sarà di scena domani (sabato 24 aprile, inizio ore 14) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell'ultima giornata della ...

Jomi Salerno, dopo la pausa nazionali si torna in campo contro il Cassano Magnago. Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 14:00) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell'ultima giornata della Regular Season. Il match sarà trasmesso in live ...

Doppio impegno ravvicinato per la Jomi Salerno: prima Cassano poi Nuoro anteprima24.it Doppio impegno ravvicinato per la Jomi Salerno: prima Cassano poi Nuoro Salerno – Doppio impegno ravvicinato per la Jomi Salerno. Il sette allenato da Laura Avram sarà di scena domani (sabato 24 aprile, inizio ore 14) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il ...

Jomi Salerno, dopo la pausa nazionali si torna in campo contro il Cassano Magnago. Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 14:00) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell’ulti ...

. Doppio impegno ravvicinato per la. Il sette allenato da Laura Avram sarà di scena domani (sabato 24 aprile, inizio ore 14) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell'ultima giornata della ...Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. Lasarà di scena sabato (inizio ore 14:00) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell'ultima giornata della Regular Season. Il match sarà trasmesso in live ...Salerno – Doppio impegno ravvicinato per la Jomi Salerno. Il sette allenato da Laura Avram sarà di scena domani (sabato 24 aprile, inizio ore 14) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il ...Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 14:00) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell’ulti ...