John Elkann vuole lanciare Ferrari TV

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 23 aprile 2021) Turner da Top Gear alla. Orapensa a una Tv Il Tempo, pagina 9, di Gianfranco Ferroni. Non solo motori e moda, per lacara a. Se il 13 giugno andrà in scena la prima sfilata fashion della casa di Maranello, un progetto che vede come capo Nicola Boari, per una collezione affidata alla creatività di Rocco Iannone, ecco un’altra grande novità, l’arrivo alla, direttamente da Top Gear, di Charlie Turner come Chief content officer. Il suo compito, al momento, sarà quello di creare, elaborare, distribuire e commercializzare contenuti innovativi legati al brand. Dalla grande famiglia ex Fiat però c’è chi spiffera che l’ex direttore editoriale di Top Gear si impegnerà per dare il via a un canale televisivo ...