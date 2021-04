Jennifer Lopez: perché ha lasciato Alex Rodriguez prima delle nozze (Di venerdì 23 aprile 2021) perché Jennifer Lopez ha lasciato Alex Rodriguez a un passo dalle nozze? Nei giorni scorsi, dopo una lunga crisi, la popstar e il compagno avevano annunciato di essersi lasciati. La notizia era arrivata con un comunicato scritto da entrambi in cui i toni erano piuttosto pacati. “Ci siamo resi conti di funzionare meglio come amici – avevano spiegato al magazine People -. Continueremo a lavorare insieme e a supportarci l’un l’altra, sul fronte professionale e progettuale. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli”. La coppia, che aveva rimandato il matrimonio a casa dell’emergenza Coronavirus, aveva poi chiesto di evitare commenti sulla rottura: “Per rispetto dei nostri figli, tutto quel che ci sentiamo di aggiungere è un grazie alle persone che ci ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021)haa un passo dalle? Nei giorni scorsi, dopo una lunga crisi, la popstar e il compagno avevano annunciato di essersi lasciati. La notizia era arrivata con un comunicato scritto da entrambi in cui i toni erano piuttosto pacati. “Ci siamo resi conti di funzionare meglio come amici – avevano spiegato al magazine People -. Continueremo a lavorare insieme e a supportarci l’un l’altra, sul fronte professionale e progettuale. Ci auguriamo il meglio e auguriamo il meglio ai nostri figli”. La coppia, che aveva rimandato il matrimonio a casa dell’emergenza Coronavirus, aveva poi chiesto di evitare commenti sulla rottura: “Per rispetto dei nostri figli, tutto quel che ci sentiamo di aggiungere è un grazie alle persone che ci ...

