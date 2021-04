Iveco | Uliano | “Positivo incontro con il ministro Giorgetti”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Con o senza Faw è necessario aprire un confronto puntuale con azienda alla presenza anche del Ministero dello Sviluppo economico. Un’anno fa abbiamo firmato un piano industriale in sede governativa, ora è indispensabile una verifica puntuale su stabilimenti, occupazione e prospettive future”. Così si era espresso nei giorni scorsi, Ferdinando, segretario nazionale della Fim Cisl. L’accordo tra Cnh Industrial e la società cinese Faw Jiefang per la vendita diera saltato. La conferma che la trattativa era saltata era arrivata direttamente da Cnh Industrial. Il gruppo industriale controllato da Exor (holding della famiglia Agnelli) aveva confermato di aver “terminato le discussioni con Faw Jiefang relative al business On-Highway dell’azienda e che continua a perseguire i piani esistenti in vista della separazione di queste attività nella ...