Ivana Mrazova, rompe il silenzio: le prime parole dopo la perdita del padre (Di venerdì 23 aprile 2021) dopo dieci giorni dalla perdita del padre e dall’annuncio fatto su Instagram, Ivana Mrazova ha deciso di rompere il silenzio. L’ex gieffina ha voluto tornare sui social, volendo spendere delle parole di ringraziamento verso i follower. IL RITORNO SUI SOCIAL – Attualmente in Repubblica Ceca per stare accanto alla sua famiglia, Ivana ha deciso di tornare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 aprile 2021)dieci giorni dalladele dall’annuncio fatto su Instagram,ha deciso dire il. L’ex gieffina ha voluto tornare sui social, volendo spendere delledi ringraziamento verso i follower. IL RITORNO SUI SOCIAL – Attualmente in Repubblica Ceca per stare accanto alla sua famiglia,ha deciso di tornare L'articolo

Advertising

diavoletta4ever : @partesipanti Ma se ti piace una persona che se ne frega del suo ig! Io non sopporto le sponsorizzazioni, nemmeno q… - dailynews_24 : GFVip, finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Ecco tutte le segnalazioni - chiabadbiatch : raga ma vi ricordate il video di Ivana Mrazova che cade dalle scale mentre va a compare le mozzarelle? io non l’ho mai superato - ladyinviolet__ : Posso dire che Il fandom rOsmello mi fa una grandissima pena. Tra un insulto e l'altro al povero Zenga, rimaste an… - Daniela23656979 : @lottosport @Ivana_Mrazova Splendida come sempre ?????????????? -