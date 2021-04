Iva Zanicchi su Elettra Lamborghini | “Non duetterei mai con lei” poi la verità su Ignazio Moser VIDEO

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ivaè stata intervistata dai giornalisti di Casa Chi lato dell’Isola dei famosi e dei suoi colleghie Tommaso Zorzi. Specie in merito alla prima, la donna si è lasciata andare ad una confessione alquanto interessante. Nel corso del dibattito, poi, è saltato fuori anche l’argomento inerente. I giornalisti di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Parpiglia : #isola io amo @iva_zanicchi - QuiMediaset_it : La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni… - infoitcultura : Isola dei famosi, perché Elettra Lamborghini non si siede vicino a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi - infoitcultura : Tommaso Zorzi rivela perché Elettra Lamborghini è seduta distante da lui ed Iva Zanicchi a L'Isola dei Famosi - infoitcultura : Elettra Lamborghini: svelato perché a L'Isola dei Famosi siede distante da Zorzi e Iva Zanicchi -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

... reality show prodotto in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi con Elettra Lamborghini,e Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionisti e con Massimiliano Rosolino nel ...Dall'Italiae Tommaso Zorzi le hanno consigliato di continuare a essere se stessa. Dopo di che, Ilary Blasi ha salutato Brando Giorgi, che ha dovuto abbandonare l'Honduras per eseguire ...Gascoigne ha salutato regalando l’ennesima volgarità: “Sì ci vediamo la prossima settimana, tu guardami il c**o”, la conduttrice ha passato la palla a Iva Zanicchi: “Questa è per te che avevi detto ...Testimonianze di stima ed affetto anche dai colleghi generazionalmente più vicino a lei, dalla conterranea Iva Zanicchi a Ornella Vanoni. Con Cristiano Malgioglio, invece, il duetto è diventato una ...