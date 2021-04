Italia, i nuovi colori delle regioni. “Ma la Sardegna resta rossa” (Di venerdì 23 aprile 2021) Si conosceranno ufficialmente entro oggi 23 aprile, in base alle conclusioni della cabina di regia sui dati settimanali del Coronavirus, i nuovi colori per le regioni Italiane. Come è noto scatteranno dal 26 aprile, lunedì prossimo. Indice Rt in calo Ci sono serie probabilità che soltanto la Sardegna resti in zona rossa, mentre la maggior … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Si conosceranno ufficialmente entro oggi 23 aprile, in base alle conclusioni della cabina di regia sui dati settimanali del Coronavirus, iper lene. Come è noto scatteranno dal 26 aprile, lunedì prossimo. Indice Rt in calo Ci sono serie probabilità che soltanto laresti in zona, mentre la maggior … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

