Isola, Valentina Persia ‘favorita’ nella prova leader? In tanti notano quel dettaglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Valentina Persia è tra gli elementi più instabili dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, capace di smuovere le acque e le dinamiche tra i concorrenti e di attirarsi critiche da parte degli spettatori: avete notato cos’è successo nella prova leader? Isola, Valentina Persia favorita nelle prove? Il sospetto Molti utenti, sempre particolarmente attenti ai dettagli, hanno notato – con tanto di cattura schermo a riprova delle loro tesi ‘complottistiche’ – che durante la sfida in punta di piedi con un mattone sulla testa, per stabilire il leader della settimana, Valentina Persia avrebbe aggirato il regolamento. Leggi anche: >> Isola, ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 aprile 2021)è tra gli elementi più instabili dell’attuale edizione de L’dei Famosi, capace di smuovere le acque e le dinamiche tra i concorrenti e di attirarsi critiche da parte degli spettatori: avete notato cos’è successofavorita nelle prove? Il sospetto Molti utenti, sempre particolarmente attenti ai dettagli, hanno notato – con tanto di cattura schermo a ridelle loro tesi ‘complottistiche’ – che durante la sfida in punta di piedi con un mattone sulla testa, per stabilire ildella settimana,avrebbe aggirato il regolamento. Leggi anche: >>, ...

IsolaDeiFamosi : Oltre l'inglese, Valentina parla pure il persiano! ?? #Isola - rebe_srt : RT @ipertao: Scusa Valentina ma quelli stufi siamo noi... tu e i tuoi teatrini! #isola - paolo95722246 : @GiuseppeporroIt Gilles Roberto Valentina e Francesca stanno condizionando l'Isola, spero tanto che i nuovi arrivat… - Isabelros28 : RT @ipertao: Non penso sia regolare tenere il legno al contrario... la gomma contro il legno fa più aderenza! Scusate ma non trovo corretto… - ChiaraRommi : RT @Cat_Mente: Confermo i miei preferiti: #Valentina - perché vedo tutte le fasce non solo la puntata e so com’è e quanto, seppur con modi… -