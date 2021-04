Isola | Gilles Rocca si commuove per le parole del padre Video

(Di venerdì 23 aprile 2021) Una sorpresa pera L’dei Famosi: per il naufrago arriva ilmessaggio delDurante la serata a L’dei Famosi sono state fatte diverse sorprese ai naufraghi, messaggi d’affetto da parte dei loro familiari. Tra i naufraghi dell’undicesima puntata – andata in onda giovedì 22 aprile – che hanno avuto la sorpresa c’è proprio, che ha ricevuto unmessaggio da parte del suo papà. https://www.361magazine.com/wp-content/uploads/2021/04/-1.mp4 Il signor Adelio,di, nelmessaggio a sorpresa si rivolge al figlio dicendogli: “Di solito sei tu che mi fai delle ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Il voto di Gilles ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Ilary: 'Gilles qual è la cosa che ti manca di più in particolare di tuo padre?' Gilles: 'Miriam' ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Tommaso e il suo debole per Gilles Rocca ?? .@tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - MrsHannigram : RT @ninetiesbish: Manuela Ferrara spiega che fare i versi ad una donna è da maleducati e quel ratto di Gilles le dice che ne farà tanti alt… - PGfvip5 : RT @contechristino: Mamma mia Gilles Rocca un surrogato di arroganza, permalosità, aggressività repressa, pesantezza. Questi versi mentre q… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Gilles

...Persia Valentina nomina Fariba Angela nomina Fariba Isolde nomina Fariba Roberto nomina Fariba Matteo nomina Roberto Emanuela nomina Roberto Manuela nominaRocca Rosaria nomina Roberto...La reazione diRocca all'al loro arrivo però è decisamente fuori controllo. Inizia ad abbaiare e ringhiare contro le nuove arrivate urlando 'sono un pezzo di mer*da!'. Poi ancora: 'Sono ...Una nuova sciagura si abbatte sull’Isola dei Famosi: dopo Elisa Isoardi ... visto che hanno in corpo almeno un mese di cibo in più). Gilles Rocca abbaia e ringhia Un attimo prima Gilles Rocca lancia ...quindi sei arrivato all’Isola già provato, ma non abbatterti”. Un bel rapporto padre-figlio. I due lavorano anche insieme: si occupano della preparazione del palcoscenico per gli spettacoli. Gilles ...