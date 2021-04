Isola dei Famosi | Paul Gascoigne costretto a ritirarsi | “Sì | ho rubato” Ilary Blasi vuole vederci chiaro

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Beppe Braida si è ritirato dal gioco anche. Durante la puntata dell’deiandata in onda ieri giovedì 22 aprile,ha annunciato che le condizioni fisiche dinon gli hanno permesso di continuare il gioco. “Purtroppo il bollettino medico non è buono, le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi dispiace moltissimo, sei stato sicuramente lo spirito più acceso di questa edizione”, ha detto la conduttrice. Poi ha rivelato: “Mi hanno detto che da ‘gazza’ (questo il suo soprannome quando era un giocatore di calcio affermato, ndr) sei diventato gazza ladra, mandiamo il filmato”. Scorrono le immagini ad ...

