Isola dei famosi | Paul Gascoigne Abbandona il Reality!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 23 aprile 2021), uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione dell’dei, abbondona il gioco! Il concorrente riceve la comunicazione della presentatrice durante la diretta! Cosa è successo? Ecco tutti i dettagli! Il concorrente più chiacchierato dell’ultima edizione dell’dei, è stato costretto adre il reality. L’ex allenatore britannico si è rotto la spalla ed è stato obbligato a dover rientrare in Italia per sottoporsi a ulteriori accertamenti medici. La notizia arriva come una doccia fredda durante la diretta della scorsa puntata. Il concorrente che già avevato l’, si trovava in un albergo in Honduras. La padrona di casa, Ilary ...