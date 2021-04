Isola dei Famosi, Ilary Blasi incantevole in tubino nero: non indovinereste mai il prezzo (Di venerdì 23 aprile 2021) dell’abito indossato dalla conduttrice. Una puntata accesissima, quella de L’Isola dei Famosi in onda ieri sera su Canale 5. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi, ormai, sono all’ordine del giorno. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 23 aprile 2021) dell’abito indossato dalla conduttrice. Una puntata accesissima, quella de L’deiin onda ieri sera su Canale 5. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi, ormai, sono all’ordine del giorno. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - giadinagrisu : RT @tempoweb: Isola dei Famosi, 'televoto pilotato?' Fariba Tehrani e Vera Gemma in nomination. E scoppia il giallo auricolari #isola #nomi… - tempoweb : Isola dei Famosi, 'televoto pilotato?' Fariba Tehrani e Vera Gemma in nomination. E scoppia il giallo auricolari… -