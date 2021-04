Isola dei Famosi 2021 | Paul Gascoigne abbandona L’annuncio di Ilary Blasi | «Le tue condizioni non ti permettono di proseguire»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 23 aprile 2021)di«le tuenon tidi». L’ex calciatore costretto a ritirarsi a causa dell’infortunio alla spalla avuto oltre un mese fa che sembra essere peggiorato. Un infortunio “fatale” perche devere l’dei. Gazza, come lo chiamano i tifosi, si è fatto male ad una spalla durante un gioco circa un mese fa, dopo aver fatto i dovuti accertamenti è ritornato sull’con delle accortezze. Per lui una vistosa fasciatura e qualche benefit, come dormire su una ...