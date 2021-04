Isola dei Famosi 2021, ecco perchè Elettra siede lontana dagli altri (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è chi se lo chiede e chi mente: perché Elettra Lamborghini, dopo due puntate saltate a causa del Covid, è stata posizionata alla destra di Ilary Blasi lontana dagli altri due opinionisti Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi? Il dubbio è sorto a molti e la risposta è molto semplice: per rispettare il metro di distanza da una poltrona e l’altra a causa delle restrizioni del Covid. Tommaso Zorzi svela il motivo “Non c’è un motivo preciso, è per via del protocollo anti Covid – ha confessato Tommaso Zorzi a Il Punto Z su domanda diretta della moglie di Paolo Bonolis – Non c’era spazio sul palco per tre poltrone vicine con un metro di distanza una dall’altra. Ma giuro che nessuna Elettra Lamborghini è stata maltrattata. Poi poco importa se durante la puntata gli opinionisti si alzano e interagiscono fra loro e se ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 aprile 2021) C’è chi se lo chiede e chi mente: perchéLamborghini, dopo due puntate saltate a causa del Covid, è stata posizionata alla destra di Ilary Blasidue opinionisti Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi? Il dubbio è sorto a molti e la risposta è molto semplice: per rispettare il metro di distanza da una poltrona e l’altra a causa delle restrizioni del Covid. Tommaso Zorzi svela il motivo “Non c’è un motivo preciso, è per via del protocollo anti Covid – ha confessato Tommaso Zorzi a Il Punto Z su domanda diretta della moglie di Paolo Bonolis – Non c’era spazio sul palco per tre poltrone vicine con un metro di distanza una dall’altra. Ma giuro che nessunaLamborghini è stata maltrattata. Poi poco importa se durante la puntata gli opinionisti si alzano e interagiscono fra loro e se ...

