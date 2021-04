Isola Dei Famosi | 11^ Puntata | Paul Gascoigne Abbandona il Reality!

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’dei, undicesima: sono arrivati quattro nuovi naufraghi molto agguerriti. I concorrenti hanno dovuto affrontare tante nuove prove e, come sempre non sono mancate le nomination e l’eliminato. Un naufrago ha dovutore il gioco. Ecco tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. L’dei, 11^: sbarcano quattro nuovi naufraghi e rubano il fuoco alle vecchie guardie! La nuovade L’deiinizia subito con l’arrivo dei quattro nuovi naufraghi su Playa Palapa. Ilary Blasi ha definito i quattro nuovi concorrenti come gli arrivisti. Si tratta di: Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e ...

Finalmente si è scoperto il motivo per cui Elettra Lamborghini siede distante dagli altri opinionisti nello studio dell'Famosi 2021. La cantante ed erediera, com'è noto, è arrivata più tardi rispetto a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Causa Covid, infatti, Elettra ha commentato le avventurenaufraghi in ...Edizione maledetta per Ilary Blasi. L'Famosi perde il terzo concorrente. L'ultimo a dire addio è stato l'ex campione della Lazio Paul Gascoigne. Prima di lui Brando Giorgi e Elisa Isoardi. Proprio la conduttrice nei giorni ...Dei continenti, l’Asia occupa la metà del mondo abitabile ... America descrivendolo in una lettera ai re cristianissimi e ancora nel 1721 la leggendaria Isola di San Brandano, con cui spesso il ...La fame per Andrea Cerioli è tanta e lo ha ammesso senza problemi anche nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. A Ilary Blasi ha confessato (QUI il video): Ho fame Ilary, la accuso.