Isola 15 | Stefania Orlando dice la sua su Fariba Tehrani | Valentina Persia | Gilles Rocca e non solo…

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ospite della nuova puntata di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, è stata, la quale ha commentato questa edizione dell‘dei famosi e ha annunciato che a breve uscirà il video del suo singolo Babilonia, ma non solo visto che in programma c’è anche l’uscita del suo nuovo pezzo Bandolero: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, quindi, ha deciso di proseguire la sua strada nel mondo della musica, dopo aver preso la decisione di stare lontana per un po’ dal mondo della televisione.è anche però una grande fan de L’dei Famosi, in cui l’opinionista di punta è il suo caro amico Tommaso Zorzi: Con Tommy mi sento, soprattutto in tarda serata, quasi di notte quando lui è più libero. Lo vedo all’, ...

Noooo! Mandatemi al mare lì per scherzare dieci giorni e per dare un po' di vita ma non per restare" ma è sicura di chi manderebbe per vendicarsi: "Chi manderei per punizione sull'Isola tra i miei ex ...