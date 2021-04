Isola 15, Paul Gascoigne costretto a lasciare il reality (Di venerdì 23 aprile 2021) Paul Gascoigne ha dovuto ritirarsi da l’Isola 15. Ad annunciarlo è stata Ilary Blasi nel corso della sesta puntata del reality show di Canale 5. Il motivo risiede nel peggioramento delle condizioni fisiche dell’ex calciatore che ha riscontrato ulteriori problemi alla spalla. Alcune settimane fa, Paul si era infortunato nel corso di una prova. Nonostante tutto aveva deciso di continuare la sua avventura in Honduras pur con alcuni vantaggi concessi dei suoi compagni, come il poter dormire su di una brandina. Le sue condizioni di salute, però, non gli consentono più di continuare la sua esperienza all’Isola 15. Per questo Ilary si è collegata con lui che attualmente si trova in hotel. Con grande dispiacere gli ha annunciato che per lui non è più possibile la permanenza in Honduras, perciò ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021)ha dovuto ritirarsi da l’15. Ad annunciarlo è stata Ilary Blasi nel corso della sesta puntata delshow di Canale 5. Il motivo risiede nel peggioramento delle condizioni fisiche dell’ex calciatore che ha riscontrato ulteriori problemi alla spalla. Alcune settimane fa,si era infortunato nel corso di una prova. Nonostante tutto aveva deciso di continuare la sua avventura in Honduras pur con alcuni vantaggi concessi dei suoi compagni, come il poter dormire su di una brandina. Le sue condizioni di salute, però, non gli consentono più di continuare la sua esperienza all’15. Per questo Ilary si è collegata con lui che attualmente si trova in hotel. Con grande dispiacere gli ha annunciato che per lui non è più possibile la permanenza in Honduras, perciò ...

