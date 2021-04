Irresistibili investigazioni | gialli che è impossibile lasciare a metà | rapimenti e fantasmi del passato che tornano prepotentemente

Leggi su iodonna

"Il bambino che disegnava le ombre" di Oriana Ramunno – Leggi l'estratto in pdf Il bambino che disegnava le ombre di Oriana Ramunno RIZZOLI Hugo Fischer è l'investigatore di punta della Kriminalpolizei tedesca. Viene chiamato al campo di Auschwitz nel 1943, in pieno inverno. Deve scoprire chi ha assassinato Sigismud Braun, un pediatra che lavorava con Josef Mengele negli esperimenti con i gemelli. Ma a Berlino si sapeva ben poco di quello che succedeva nei campi di concentramento, e la sorpresa è totale. La sua vicenda si incrocia con quella di Gioele, un bambino ebreo: è stato lui a trovare il cadavere del dottor Braun. Mentre tutto intorno frana in una discesa agli inferi, tra Gioele e Hugo Fischer nasce un'inedita amicizia. Un fiore che mantiene speranze di primavera nel gelo di uno dei capitoli più neri della Storia. Molto più di un giallo.