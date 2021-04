Irina Shayk, la prima foto social con la figlia Lea de Seine (scattata da Bradley Cooper) (Di venerdì 23 aprile 2021) Irina Shayk è così gelosa della privacy della figlia Lea de Seine, nata il 21 marzo 2017, che in quattro anni non ha mai pubblicato una sua foto sui social. Ora però, per lanciare la nuova collezione di Burberry disegnata dal suo amico Riccardo Tisci, ha fatto un’eccezione. Postando su Instagram uno scatto in cui tiene la bambina per mano (il volto della piccola, però, non si vede). La cosa che più sorprende, tuttavia, è un’altra: a scattare la foto, come spiega la top model nella didascalia, è stato «papà». Cioè Bradley Cooper. L’attore e la top russa si sono detti addio, dopo quattro anni d’amore, nel giugno 2019. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Irina Shayk è così gelosa della privacy della figlia Lea de Seine, nata il 21 marzo 2017, che in quattro anni non ha mai pubblicato una sua foto sui social. Ora però, per lanciare la nuova collezione di Burberry disegnata dal suo amico Riccardo Tisci, ha fatto un’eccezione. Postando su Instagram uno scatto in cui tiene la bambina per mano (il volto della piccola, però, non si vede). La cosa che più sorprende, tuttavia, è un’altra: a scattare la foto, come spiega la top model nella didascalia, è stato «papà». Cioè Bradley Cooper. L’attore e la top russa si sono detti addio, dopo quattro anni d’amore, nel giugno 2019.

