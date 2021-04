Intervista a Levante: le parole sono importanti (Di venerdì 23 aprile 2021) Dalla Mole alla Madonnina Levante la incontro a Torino, nella sua casa (la definizione è sua) «da adolescente», con alti sgabelli da bar al posto delle sedie in cucina («mi piace mettermi scomoda», scherza), le mug con le scritte (chi non ne ha?), la bici appoggiata alla parete. Per amor di precisione, dovremmo dire nella sua quasi ex casa. A breve, Levante, cantautrice e scrittrice siciliana cresciuta a Palagonia, abbandonerà dopo quasi vent’anni la Mole per traslocare a Milano. «In una casa da grande, ha due bagni e persino la cabina armadio», dice con l’ironia con cui ama raccontarsi. Veste una maglietta a righe, jeans a vita alta, calze colorate e scarpe bianche col tacco. Non ci sono dubbi: è Levante. «Stile sobrio, “drammatizzato” da un trucco pazzesco» Due giorni prima, per lo shooting fotografico realizzato per ... Leggi su amica (Di venerdì 23 aprile 2021) Dalla Mole alla Madonninala incontro a Torino, nella sua casa (la definizione è sua) «da adolescente», con alti sgabelli da bar al posto delle sedie in cucina («mi piace mettermi scomoda», scherza), le mug con le scritte (chi non ne ha?), la bici appoggiata alla parete. Per amor di precisione, dovremmo dire nella sua quasi ex casa. A breve,, cantautrice e scrittrice siciliana cresciuta a Palagonia, abbandonerà dopo quasi vent’anni la Mole per traslocare a Milano. «In una casa da grande, ha due bagni e persino la cabina armadio», dice con l’ironia con cui ama raccontarsi. Veste una maglietta a righe, jeans a vita alta, calze colorate e scarpe bianche col tacco. Non cidubbi: è. «Stile sobrio, “drammatizzato” da un trucco pazzesco» Due giorni prima, per lo shooting fotografico realizzato per ...

Advertising

FiliFilfrog : RT @viaggiappone: Su Viaggiappone presentiamo la prima Guida verde del Touring dedicata al Sol Levante con una bella intervista ad uno degl… - cassanonat : Mercoledì di caos, con anziani in fila per ore in attesa dei #vaccini in Fiera del Levante a #Bari. Le spiegazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Levante Tsunoda: 'Sogno di vincere una gara nel 2021' - FormulaPassion.it ... ha detto in un'intervista a Crash.net . ' Però, devo dire la verità, s arebbe davvero bello se ... Il paese del Sol Levante ha raggiunto al massimo il terzo posto in una gara: Kamui Kobayashi a Suzuka ...

Zan: 'Enorme sostegno alla mia legge. Conta più delle minacce di morte' In questa intervista racconta ad Affaritaliani.it il suo punto di vista sulla vicenda. Onorevole ... che ha lanciato una vera e propria campagna? 'Moltissimo, il sostegno di Fedez, Elodie, Levante e ...

Il Siviglia è in corsa per vincere la Liga Undici INTERVISTA TC - Atzori: "Spero nella salvezza della Pistoiese" “Quando una ha lo scopo di salvarsi e l'altra di andare ai playoff penso che a vincere sia chi ha più esigenza di punti. Tra la leva del dolore e quella del piacere prevale spesso la prima. Mi auguro ...

Juventus, Cuadrado: “Prima ti amano, poi ti pugnalano. Quando lo capisci…” Juan Cuadrado, terzino e uomo stagione della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Revista Semana in cui ha parlato ... Loro giocano sempre scalzi, per questo le levo, per essere come loro. Il mio ...

... ha detto in un'a Crash.net . ' Però, devo dire la verità, s arebbe davvero bello se ... Il paese del Solha raggiunto al massimo il terzo posto in una gara: Kamui Kobayashi a Suzuka ...In questaracconta ad Affaritaliani.it il suo punto di vista sulla vicenda. Onorevole ... che ha lanciato una vera e propria campagna? 'Moltissimo, il sostegno di Fedez, Elodie,e ...“Quando una ha lo scopo di salvarsi e l'altra di andare ai playoff penso che a vincere sia chi ha più esigenza di punti. Tra la leva del dolore e quella del piacere prevale spesso la prima. Mi auguro ...Juan Cuadrado, terzino e uomo stagione della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Revista Semana in cui ha parlato ... Loro giocano sempre scalzi, per questo le levo, per essere come loro. Il mio ...