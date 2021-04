Inter | Suning in cerca di futuro | nuovi azionisti o cessione?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter Suning

Non solo, dopo l'eliminazione ai gironi in questa stagione,vorrebbe riportare l'ad alti livelli anche in campo internazionale e questo darebbe ulteriore credito agli investimenti fatti ...... in queste quasi tre stagioni, il livello della dirigenza del club capitanato dal gruppo. ... e diversi giocatori hanno deciso di sposare la causa dell'. Su questo aspetto la famiglia ...Secondo quanto riporta Bloomberg, il fondo di private equity BC Partners avrebbe mollato la presa sulla possibile acquisizione dell'Inter. A far fare il passo ... che milioni di sponsor sono arrivati ...Non solo, dopo l’eliminazione ai gironi in questa stagione, Suning vorrebbe riportare l’Inter ad alti livelli anche in campo internazionale e questo darebbe ulteriore credito agli investimenti fatti ...