Inter al lavoro per far rientrare Steven Zhang in Italia senza quarantena. I dettagli (Di venerdì 23 aprile 2021) Steven Zhang pronto al rientro in Italia Saranno giorni di attesa i prossimi in casa Inter. Non solo sul lato sul lato sportivo, ma anche su quello societario. E in tal senso, sarà fondamentale il ritorno di Steven Zhang in Italia che dovrà fare chiarezza sul futuro del club nerazzurro. Ed è proprio il ritorno del presidente nerazzurro ad essere al centro dei pensieri dei dirigenti nerazzurri che stanno lavorando con le autorità Italiane per fargli saltare il periodo di quarantena di 14 giorni previsto per chi arriva nel nostro Paese. L’obiettivo, non dichiarato, è quello di essere in Italia già per il giorno della possibile vittoria matematica del campionato. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 aprile 2021)pronto al rientro inSaranno giorni di attesa i prossimi in casa. Non solo sul lato sul lato sportivo, ma anche su quello societario. E in tal senso, sarà fondamentale il ritorno diinche dovrà fare chiarezza sul futuro del club nerazzurro. Ed è proprio il ritorno del presidente nerazzurro ad essere al centro dei pensieri dei dirigenti nerazzurri che stanno lavorando con le autoritàne per fargli saltare il periodo didi 14 giorni previsto per chi arriva nel nostro Paese. L’obiettivo, non dichiarato, è quello di essere ingià per il giorno della possibile vittoria matematica del campionato. L'articolo proviene da ...

Advertising

FBiasin : 'Le parole di #Ceferin certificano il lavoro dell'#Atalanta. Ma sono state scritte falsità: #Milan,#Inter,#Juve son… - andrearadri : @MarcoBellinazzo @SerieA @juventusfc @Inter @acmilan @ChampionsLeague Assolutamente contro lo spirito sportivo , il… - internewsit : Verona, squadra di Juric al lavoro verso la sfida all'Inter - - LiveCalciomerc1 : #Inter al lavoro per il nuovo sponsor, come già detto nelle settimane passate i nerazzurri non proseguirianno il pr… - CarmineScialla : @impusino Sul futuro dell’Inter ad essere obbiettivi c’è un x grande come il duomo.. non possiamo far finta che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter lavoro Milan, si cercano rinforzi in casa Inter: la situazione Se questa è stata, probabilmente, la principale differenza tra il Diavolo e l' Inter, Maldini e Massara sono già al lavoro per ovviare al problema. Secondo quanto scrive da 'Interlive.it , Stefano ...

Serie A, le migliori giocate della 32giornata L'allenatore dell'Inter chiede ai suoi attaccanti un grande lavoro di raccordo, uno sforzo che non tutti i giocatori possono sostenere. Lautaro magari non sarà ancora freddo come un centravanti d'...

Inter, al lavoro con 3 fondi per prestito da 250 milioni Il Sole 24 ORE Simone Massi: faccio film ma col cinema non ho niente a che spartire "Prima lavoravo in fabbrica. Poi quando la fabbrica è diventata troppo grande (erano le cartiere di Fabriano) mi ha spinto fuori e, a 23 anni, mi sono iscritto alla Scuola del Libro. Urbino non è ...

Inter-Verona probabili formazioni: esclusione a sorpresa tra i nerazzurri L’Inter è al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri stanno vivendo un periodo molto complicato, con ben 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di ...

Se questa è stata, probabilmente, la principale differenza tra il Diavolo e l', Maldini e Massara sono già alper ovviare al problema. Secondo quanto scrive da 'Interlive.it , Stefano ...L'allenatore dell'chiede ai suoi attaccanti un grandedi raccordo, uno sforzo che non tutti i giocatori possono sostenere. Lautaro magari non sarà ancora freddo come un centravanti d'..."Prima lavoravo in fabbrica. Poi quando la fabbrica è diventata troppo grande (erano le cartiere di Fabriano) mi ha spinto fuori e, a 23 anni, mi sono iscritto alla Scuola del Libro. Urbino non è ...L’Inter è al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri stanno vivendo un periodo molto complicato, con ben 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di ...