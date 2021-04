Insigne | il fratello rivela | «Vuole essere il Del Piero del Napoli»

Advertising

junews24com : Insigne, parla il fratello: «Vuole essere il Del Piero del Napoli» - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Fratello Insigne: 'Lorenzo ha sempre detto di voler essere il Totti o il Del Piero del Napoli' - TUTTOJUVE_COM : Fratello Insigne: 'Lorenzo ha sempre detto di voler essere il Totti o il Del Piero del Napoli' - regale_33 : @enzogoku69 @Lor_Insigne Sarebbe bello se un giorno Roberto Insigne potesse tornare all’ovile, magari un fratello d… - sportli26181512 : Napoli, Antonio Insigne: 'Lorenzo non ha mai voluto andarsene': Il fratello del capitano azzurro: 'Aver battuto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne fratello

Tutto Juve

Ad estrarlo dall'auto crivellata dai colpi ilSergio. Nel 1995 vennero condannati all'... "È stato unservitore dello Stato. Si è distinto per la sua onestà, la sua correttezza e il suo ...NAPOLI - Antoniodel capitano del Napoli Lorenzo, è intervenuto in diretta CalcioNapoli24 TV per parlare delle ultime notizie sul Napoli , dele al suo record appena battuto di gol in Serie ...Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, ha parlato a Calcio Napoli 24. Le sue parole sulla volontà di Lorenzo di emulare la carriera di Del Piero. «Continuare in maglia Napoli con il rinnovo? Da parte ...Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, ha parlato a Calcio Napoli 24. Le sue parole sulla volontà di Lorenzo di emulare la carriera di Del Piero. «Continuare in maglia Napoli con il rinnovo? Da parte ...