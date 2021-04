Infortuni Roma: anche Calafiori salta il Cagliari (Di venerdì 23 aprile 2021) anche Riccardo Calafiori sarà costretto a saltare la sfida con il Cagliari per il riacutizzarsi del problema avvertito con l’Ajax Brutte notizie in casa Roma: si allunga la lista infortunati in vista della gara di domenica con il Cagliari. Oltre a El Shaarawy, Smalling, Kumbulla e Spinazzola mancherò anche Riccardo Calafiori. Il giovane esterno sinistro di Fonseca ha sentito tirare alla coscia destra, riacutizzarsi del problema avvertito con l’Ajax in Europa League ed è stato sostituito ieri nella partita con l’Atalanta al 45?. Servirà ora un po’ di riposo e sicuramente Calafiori non sarà della sfida con il Cagliari, si scaldano allora Bruno Peres e Karsdorp. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021)Riccardosarà costretto are la sfida con ilper il riacutizzarsi del problema avvertito con l’Ajax Brutte notizie in casa: si allunga la lista infortunati in vista della gara di domenica con il. Oltre a El Shaarawy, Smalling, Kumbulla e Spinazzola mròRiccardo. Il giovane esterno sinistro di Fonseca ha sentito tirare alla coscia destra, riacutizzarsi del problema avvertito con l’Ajax in Europa League ed è stato sostituito ieri nella partita con l’Atalanta al 45?. Servirà ora un po’ di riposo e sicuramentenon sarà della sfida con il, si scaldano allora Bruno Peres e Karsdorp. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Claudio93118992 : @FdR__85 Semplicemente dipende di che Roma parliamo . Senza tutti i 50 infortuni sicuramente almeno allo stesso livello - Fracal971 : Ma davvero ibra e Theo non recuperano per Roma?Solo da noi gli affaticamenti,si trasformano in infortuni lunghi mesi e mesi - SpinaFan : @YvanGoSlow24 La Roma ha delle alternative ridicole, che si sommano a una miriade di infortuni - dbollini : @PoPaolino Per le rose, a squadre senza infortuni. Juve Napoli Inter Atalanta Roma Lazio Milan - SpinaFan : Infatti analizzando i gol presi quest'anno dalla Roma si può notare come una gran fetta sia stata causata da errori… -