IndyCar | 135 000 ammessi alla 500 Miglia di Indianapolis

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l’atipica edizione nell’agosto del 2020 senza spettatori sulle gradinate, l’Motor Speedway ha annunciato che accoglierà i tifosi per la prossima la 105^ edizione dell’500, competizione che si svolgerà il 30 maggio. La competizione regina della NTTSeries, una delle più importanti corse del motorsport, sarà aperta ai fan al 40%, una percentuale che corrisponde a 135.000 unità. Oltre a questo annuncio, gli organizzatori hanno stabilito delle norme per accogliere gli spettatori, già presenti da giugno 2020 in quasi tutti gli eventi. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’interno del famoso catino che sorge a Speedway e dovrà essere garantita la distanza sociale. La temperatura verrà misurata agli ingressi, mentre l’accesso nella parte interna dell’autodromo solo dopo aver effettuato la ...