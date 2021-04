Indice Rt Italia oggi: i dati regione per regione (Di venerdì 23 aprile 2021) Cala l'Indice Rt in Italia : il dato dell'ultima settimana è 0.81 contro lo 0.85 della precedente. I numeri odierni dell' Indice di contagio Covid sono determinanti per il prossimo cambio di colore , ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Cala l'Rt in: il dato dell'ultima settimana è 0.81 contro lo 0.85 della precedente. I numeri odierni dell'di contagio Covid sono determinanti per il prossimo cambio di colore , ...

Advertising

fattoquotidiano : Monitoraggio settimanale dell’Iss sul Covid: in Italia l’indice di contagio Rt scende allo 0,81% - rtl1025 : ?? L'indice #Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: in Italia l'indice Rt scende a 0,81 - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Italia torna a tingersi di giallo. Solo la Sardegna resta in rosso. In area arancione solo cinque Regioni: Basilicata,… - Agenzia_Italia : Il Giappone indice il terzo 'stato di emergenza' per salvare le Olimpiadi -