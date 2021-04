Indianapolis 500 2021 | una corsa al 40% di fans

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’edizionedella500 accoglierà il 40% dei. Con una nota ufficiale, lo Speedway ha annunciato la capacità massima delle tribune per la gara delle gare, che da quest’anno torna alla tradizionale data di fine maggio. Dopo un veloce consulto con le autorità locali, la gestione della pista in mano a Roger Penske ha deciso per un massimo di 135 mila persone, pari appunto al 40% della capienza complessiva del catino dell’Indiana. Si respira quindi un’aria completamente diversa rispetto al 2020, edizione dalle mille sfaccettature. In quella occasione, si è corso in agosto, e con le tribune desolatamente vuote. Un incubo sportivo e anche economico, che per fortuna quest’anno non si ripeterà.500, entry list: la carica dei 36 (provvisori)500 ...