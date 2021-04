“Indiana Jones 5”: Thomas Kretschmann reciterà al fianco di Harrison Ford (Di venerdì 23 aprile 2021) Thomas Kretschmann, meglio conosciuto per la sua interpretazione del cattivo Baron Wolfgang Von Strucker in Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron, si è recentemente unito al cast di Indiana Jones 5, come svelato da The Wrap. Un viaggio dal ricco cast Thomas Kretschmann entra nel cast di “Indiana Jones 5” – Photo credits: web Rimasto in fase di stallo per molti anni, lo sviluppo di Indiana Jones 5 sta finalmente prendendo la giusta piega in quest’ultimo periodo. L’ingaggio di Thomas Kretschmann, infatti, è soltanto un nuovo tassello di un casting che sta regalando un bel po’ di soddisfazioni, l’ultimo dei quali rappresentati dall’annuncio dell’ingaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021), meglio conosciuto per la sua interpretazione del cattivo Baron Wolfgang Von Strucker in Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Age of Ultron, si è recentemente unito al cast di5, come svelato da The Wrap. Un viaggio dal ricco castentra nel cast di “5” – Photo credits: web Rimasto in fase di stallo per molti anni, lo sviluppo di5 sta finalmente prendendo la giusta piega in quest’ultimo periodo. L’ingaggio di, infatti, è soltanto un nuovo tassello di un casting che sta regalando un bel po’ di soddisfazioni, l’ultimo dei quali rappresentati dall’annuncio dell’ingaggio ...

