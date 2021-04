Advertising

HuffPostItalia : Covid, India: record mondiale di casi - TV7Benevento : **India: record mondiale di casi per il secondo giorno, 332mila contagi**... - DanieleDann1 : ?? La situazione è critica in #India a causa dei numeri record delle infezioni con #coronavirus e della mancanza di… - viralvideovlogs : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! #India 315.000 nuovi casi in 24 o… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! #India 315.000 nuovi casi… -

Ultime Notizie dalla rete : **India record

... anche se l'ultimo anno di Donald Trump alla Casa Bianca è stato segnato da un numerodi ... così come Nicaragua (121°), Colombia (134°),(142°), Messico (143°), Pakistan (145°), Venezuela (...Read More World Covid, inmondiale di contagi in un giorno: quasi 315mila 22 Aprile 2021mondiale di nuovi casi Covid - 19 registrati in un giorno in, dove nelle ultime 24 ...India, incendio in un ospedale Covid: ci sono almeno 13 vittime (Foto: Getty) L’India ha registrato 314.835 nuove infezioni giovedì, superando il record giornaliero detenuto dagli Stati Uniti dal mese ...Per il secondo giorno consecutivo l’India ha registrato il record mondiale di nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni. Lo riporta il Guardian citando i dati ...