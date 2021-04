India, record mondiale di casi in 24 ore: oltre 330mila. Incendio in reparto Covid a Mumbai: 13 morti (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si arresta l’ondata di pandemia in India, che per il secondo giorno consecutivo ha registrato il record mondiale di nuovi casi di coronavirus. Sono stati 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni di infezioni. Impennata anche del numero di morti, 2.263 in un solo giorno, 186.920 dall’inizio della crisi sanitaria. L’emergenza intanto prosegue anche negli ospedali del Paese: sei strutture a New Delhi hanno finito da ieri sera le scorte di ossigeno, ma non sono le uniche a denunciare carenze di materiale sanitario e salvavita. E dopo l’incidente nella città di Nashik, dove 24 malati di Sars-Cov-2 sono morti a causa dell’interruzione della fornitura di ossigeno, sempre nello stato di Maharashtra almeno 13 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si arresta l’ondata di pandemia in, che per il secondo giorno consecutivo ha registrato ildi nuovidi coronavirus. Sono stati 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni di infezioni. Impennata anche del numero di, 2.263 in un solo giorno, 186.920 dall’inizio della crisi sanitaria. L’emergenza intanto prosegue anche negli ospedali del Paese: sei strutture a New Delhi hanno finito da ieri sera le scorte di ossigeno, ma non sono le uniche a denunciare carenze di materiale sanitario e salvavita. E dopo l’incidente nella città di Nashik, dove 24 malati di Sars-Cov-2 sonoa causa dell’interruzione della fornitura di ossigeno, sempre nello stato di Maharashtra almeno 13 pazientiricoverati in terapia intensiva ...

