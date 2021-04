Independent Spirit Awards 2021 | si chiude l' ultima tappa prima degli Oscar Ecco i vincitori

(Di venerdì 23 aprile 2021) I Film, l'dei famigerati, si sono conclusi ieri sera, giovedì 22 aprile. La vittoria è stata segnata da Nomandland, ma anche altre perle del cinema indipendente sono state premiate durante la cerimonia «virtuale» di quest'anno.: sil'che anticipa gli. Nomadland vince come miglior regia. Normalmente l'evento si sarebbe tenuto sulle spiagge di Santa Monica, ma a causa della pandemia tutto si è svolto in remoto. L'vittoriadella notte...

All'edizione 2021 degliAwards , i maggiori riconoscimenti del cinema low - budget statunitense, trionfa ancora Nomadland di Chloé Zhao, che si porta a casa i premi come miglior film, regia e fotografia. ...Awards 2021, i look più belli delle star All'edizione 2021 degliAwards spiccano i look da video call delle star, a partire da Cate Blanchett e Renée Zellweger di ...Decisamente meno sontuosi degli Oscar, ma non per questo meno interessanti, gli Independent Spirit Awards premiano i film a budget ridotto, i documentari e da quest’anno anche le migliori serie ...Una cosa è certa: quello degli Oscar 2021 sarà ricordato come l’anno delle donne. Una messe di nomination senza precedenti ...