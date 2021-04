Independent Spirit Awards 2021 | ecco cosa hanno indossato le celeb

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non avranno l‘allure glamour degli Oscar, ma anche gli Indipendent Spirit Awards (che premiano produzioni e pellicole low budget), in quanto a outfit e idee di stile non lasciano mai a bocca asciutta le fashion victim. Dunque nemmeno l’edizione numero 36, svolta in piena pandemia con le star in videocall, è stata da meno: la quota couture è stata, infatti, ampiamente raggiunta.

A qualche giorno dagli Oscar, che si assegneranno domenica, Nomadland di Chloé Zhao trionfa alla 36esima edizione degliAwards, il maggior riconoscimento del cinema indipendente americano. Il film, Leone d'oro a Venezia, ottiene quattro premi: miglior film, regia, fotografia (Joshua James Richards) e ...Niente red carpet sulla spiaggia, quest'anno. Ma i FilmAwards 2021 , il premio indie che per tradizione precede la Oscar Night ed è ormai alla 36ma edizione, hanno dato il loro responso. Un trionfo per Nomadland , anche se a distanza &...Gli Indipendent Spirit Awards 2021, non meno degli show precedenti, hanno fornito #fashioninspo per tutti i gusti Non avranno l‘allure glamour degli Oscar, ma anche gli Indipendent Spirit Awards (che ...In una stagione dei premi quasi completamente virtuale a causa della pandemia, Adam Sandler è riuscito comunque a distinguersi ai recenti Independent Spirit Award. Nel presentare il premio alla ...