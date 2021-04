In un anno 64mila accessi in meno Ora il ritorno al pronto soccorso

Advertising

RussianMike31 : @sisto05846515 @ultimenotizie Meglio sapientone che ignorantone. Ogni anno consumiamo in media 28kg di pesce a test… -

Ultime Notizie dalla rete : anno 64mila

La Gazzetta di Mantova

Nel 2020 gli accessi al pronto soccorso sono statimeno del solito, 118mila per l'esattezza fra Vimercate e Carate, contro i 182mila consolidati in passato. ...... la Lombardia, ad esempio, passa da oltre 95mila imprese giovanili a 74mila, il Lazio daa ...5% del 2011 al 51,9% del 2020, diminuendo mediamente di un punto per ognidel decennio. In ...Nel 2020 gli accessi al pronto soccorso sono stati 64mila meno del solito, 118mila per l’esattezza fra Vimercate e Carate, contro i 182mila consolidati in passato."Risultati solidi e prospettive incoraggianti". Così Covivio descrive l'andamento dei primi tre mesi dell'anno. I ricavi a fine marzo ammontano a 144,3 milioni di euro (206,1 milioni di euro al 100%), ...