In Sicilia 2 nuove zone rosse, Palermo 'grande sorvegliata' (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Sabato scattano in Sicilia due nuove zone rosse: a Fiumedinisi, in provincia di Messina, e Troina, nell'Ennese. Quest'ultimo Comune, nella fase più dura del lockdown, fu focolaio che destò molto allarme. Le restrizioni resteranno in vigore fino al 5 maggio. Prorogata, inoltre, la zona rossa, fino a mercoledì 28, anche a Biancavilla, in provincia di Catania, Centuripe e Pietraperzia, nell'Ennese. Per Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, è stata prorogata fino al 28 aprile. Giovedì era stata decisa anche la proroga della zona fossa fino al 28 aprile per Palermo, che resta la 'grande sorvegliata', e alcuni Comuni della provincia: Bagheria, Casteldaccia, Partinico, Giardinello, Borgetto, San Cipirello, Misilmeri, Baucina, Villafrati, Mezzojuso, Carini, ... Leggi su agi (Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Sabato scattano indue: a Fiumedinisi, in provincia di Messina, e Troina, nell'Ennese. Quest'ultimo Comune, nella fase più dura del lockdown, fu focolaio che destò molto allarme. Le restrizioni resteranno in vigore fino al 5 maggio. Prorogata, inoltre, la zona rossa, fino a mercoledì 28, anche a Biancavilla, in provincia di Catania, Centuripe e Pietraperzia, nell'Ennese. Per Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, è stata prorogata fino al 28 aprile. Giovedì era stata decisa anche la proroga della zona fossa fino al 28 aprile per, che resta la '', e alcuni Comuni della provincia: Bagheria, Casteldaccia, Partinico, Giardinello, Borgetto, San Cipirello, Misilmeri, Baucina, Villafrati, Mezzojuso, Carini, ...

Advertising

sulsitodisimone : In Sicilia 2 nuove zone rosse, Palermo 'grande sorvegliata' - ciaktelesud : SICILIA: PROROGHE E NUOVE ZONE ROSSE, TRA CUI RANDAZZO #Notizie - sara_clm : RT @GEFCF72: Nuove classificazioni regioni alla luce dei nuovi dati. Tutte in giallo tranne: Sardegna rossa almeno altri 7gg Vda arancio al… - GEFCF72 : Nuove classificazioni regioni alla luce dei nuovi dati. Tutte in giallo tranne: Sardegna rossa almeno altri 7gg Vda… - TfnWeb : Covid: in Sicilia altre due nuove “zone rosse” e tre proroghe -