In Italia sono state vaccinate oltre 5 milioni di persone. Dalla prossima settimana l’obiettivo sarà arrivare a 340 mila dosi al giorno (Di venerdì 23 aprile 2021) In tutta Italia dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate quasi 17 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus: 16.972.122 dosi per l’esattezza. Secondo il portale del Ministero della Salute, il totale delle persone vaccinate ha superato invece quota 5 milioni, arrivando così a 5.009.918. oltre 9 milioni di dosi sono andate alla fascia di popolazione over 70. Il totale di dosi di vaccino distribuite su tutto il territorio sfiora invece i 20 milioni, arrivando a quota 19.880.040. Stando alle anticipazioni riportate dall’agenzia stampa Ansa, nelle prossime ore verrà comunicato alle regioni il nuovo piano ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) In tuttadall’inizio della campagna vaccinalesomministrate quasi 17didi vaccino contro il Coronavirus: 16.972.122per l’esattezza. Secondo il portale del Ministero della Salute, il totale delleha superato invece quota 5, arrivando così a 5.009.918.diandate alla fascia di popolazione over 70. Il totale didi vaccino distribuite su tutto il territorio sfiora invece i 20, arrivando a quota 19.880.040. Stando alle anticipazioni riportate dall’agenzia stampa Ansa, nelle prossime ore verrà comunicato alle regioni il nuovo piano ...

