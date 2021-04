In Italia somministrati finora oltre 16 milioni di dosi dei sieri finora a disposizione In Germania AstraZeneca sarà dato a tutti quelli che lo vorranno Arriva anche il tedesco CureVac il terzo preparato anti Covid basato sulla piattaforma dell’Rna messaggero

(Di venerdì 23 aprile 2021) Reithera è il vaccinono che dovrebbere in estate. Ilprima. Sputnik chissà. La situazione dei vaccini, cambia costantemente. Dopo i guai con gli stop and go die Johnson & Johnson, insono stati16didei, ma la campagna sembra velocizzare. Vaccino19: tutto quello che c'è da sapere guarda le foto ...

... Puglia e Piemonte, Campania e Toscana I dati sul coronavirus regione per regione inoggi, ... Più di 29mila vaccininella giornata di ieri. "I nuovi casi registrati in Toscana sono ...Nel decennio 79 - 70 anni, 1 dose Puglia al 45% (dato42,7%) Nel dettaglio: 1 dose 79 anni (... Turi e Altamura dove finora sono staticirca 1148 vaccini tra prime e seconde dosi. ...La campagna vaccinale in Italia Sono 16.684.215 le dosi di vaccino contro il ... Nel report quotidiano sono state riformulate le categorie alle quali viene somministrato il vaccino. Le dosi sono state ...Sputnik chissà. La situazione dei vaccini, cambia costantemente. Dopo i guai con gli stop and go di AstraZeneca e Johnson & Johnson, in Italia sono stati somministrati finora oltre 16 milioni di dosi ...