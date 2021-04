In Italia 3,2 milioni di Green Job, il 14% degli occupati (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA – In Italia mezzo milione di imprese — pur avendo il core business in attività tradizionali — hanno puntato negli ultimi 5 anni sulla Green Economy e sulla sostenibilità. E sono proprio queste imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie Green a riuscire a reagire meglio alla pandemia: il 16% di queste aziende è riuscito addirittura ad aumentare il fatturato, contro il 9% delle imprese non Green. A metterlo in evidenza è Ener2Crowd.com, la prima piattaforma Italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico. «Anche noi vogliamo contribuire alla Green Economy incoraggiando e sostenendo i migliori talenti del nostro Paese», sottolinea Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, scelto da Forbes come uno dei 30 talenti globali under-30 del 2020. ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA – Inmezzo milione di imprese — pur avendo il core business in attività tradizionali — hanno puntato negli ultimi 5 anni sullaEconomy e sulla sostenibilità. E sono proprio queste imprese che hanno investito in prodotti e tecnologiea riuscire a reagire meglio alla pandemia: il 16% di queste aziende è riuscito addirittura ad aumentare il fatturato, contro il 9% delle imprese non. A metterlo in evidenza è Ener2Crowd.com, la prima piattaformana di lending crowdfunding ambientale ed energetico. «Anche noi vogliamo contribuire allaEconomy incoraggiando e sostenendo i migliori talenti del nostro Paese», sottolinea Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, scelto da Forbes come uno dei 30 talenti globali under-30 del 2020. ...

