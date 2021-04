In Giappone nuovo stato d'emergenza Covid, Olimpiadi a rischio (Di venerdì 23 aprile 2021) A tre mesi dall'apertura delle Olimpiadi di Tokyo, già rimandate lo scorso anno a causa del coronavirus, la capitale Giapponese e le prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo entreranno da oggi in un nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) A tre mesi dall'apertura delledi Tokyo, già rimandate lo scorso anno a causa del coronavirus, la capitalese e le prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo entreranno da oggi in un...

Advertising

RaiNews : In Giappone imminente un nuovo stato di emergenza #Covid #India #coronavirus - MazzaliVanna : RT @RaiNews: In Giappone imminente un nuovo stato di emergenza #Covid #India #coronavirus - Hikui7 : RT @italianarmyfam_: ?? Nuovo video promozionale per Hyundai?? ????Ciao a tutti! ??Per proteggere il nostro prezioso pianeta ??Attendete Hyunda… - Pedro69280970 : RT @RaiNews: In Giappone imminente un nuovo stato di emergenza #Covid #India #coronavirus - FiliFilfrog : RT @viaggiappone: In un NUOVO post del Blog parliamo dell'igiene nipponico, a volte parossistico allo sguardo italico e del particolare rap… -