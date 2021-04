In Giappone nuovo stato d’emergenza Covid. E le Olimpiadi tornano a rischio (Di venerdì 23 aprile 2021) A tre mesi dall'apertura delle Olimpiadi di Tokyo, già rimandate lo scorso anno a causa del coronavirus, la capitale Giapponese e le prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo entreranno da oggi in un nuovo stato d'emergenza a causa dell'arrivo di una nuova ondata di contagi da Covid-19. E questo sta rendendo più consistenti le argomentazioni di chi pensa che i Giochi debbano essere cancellati. L'apertura delle Olimpiadi è fissata per il 23 luglio. Saranno, se si terranno, Giochi senza pubblico straniero, ma che comunque attireranno tra stampa e delegazioni decine di migliaia di persone. Il governo nipponico mantiene la sua posizione, secondo la quale lo svolgimento si terrà in piena sicurezza. Tuttavia anche all'interno del sistema di potere nipponico emergono voci perplesse. La scorsa ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 aprile 2021) A tre mesi dall'apertura delledi Tokyo, già rimandate lo scorso anno a causa del coronavirus, la capitalese e le prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo entreranno da oggi in und'emergenza a causa dell'arrivo di una nuova ondata di contagi da-19. E questo sta rendendo più consistenti le argomentazioni di chi pensa che i Giochi debbano essere cancellati. L'apertura delleè fissata per il 23 luglio. Saranno, se si terranno, Giochi senza pubblico straniero, ma che comunque attireranno tra stampa e delegazioni decine di migliaia di persone. Il governo nipponico mantiene la sua posizione, secondo la quale lo svolgimento si terrà in piena sicurezza. Tuttavia anche all'interno del sistema di potere nipponico emergono voci perplesse. La scorsa ...

