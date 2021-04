In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Aprile: Dove Roma sfuma tra le ville dell’Olgiata e i casolari della Cassia, ecco la campagna che si affaccia sul lago di Bracciano (Di sabato 24 aprile 2021) Casta Stop al vitalizio ai condannati: Senato contro Formigoni&C. Sentenza Caliendo: il ricorso di Palazzo Madama di Ilaria Proietti Bongiorno Italia di Marco Travaglio Per dire come funziona quella che spiritosamente chiamiamo “informazione”. Il Tempo riporta una dichiarazione di Salvini dopo il video di Grillo sulle accuse al figlio: “Qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto il mio avvocato, dato che è lo stesso della ragazza che ha denunciato lo stupro, ovvero Giulia Bongiorno”. Né Salvini Solo Lega e Fi possono sparlare di indagini Cartabia attacca i 5 Stelle su Grillo jr di Lorenzo Giarelli Covid-19 – La terza ondata “Il quadro è ancora critico”. 14 Regioni gialle da lunedì Rischio “liberi tutti” – Speranza avrebbe ancora aspettato, ma sul decreto è intervenuto direttamente Draghi di Alessandro Mantovani Arriva il Piano – Oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Casta Stop al vitalizio ai condannati: Senato contro Formigoni&C. Sentenza Caliendo: il ricorso di Palazzo Madama di Ilaria Proietti Bongiorno Italia di Marco Travaglio Per dire come funziona quella che spiritosamente chiamiamo “informazione”. Il Tempo riporta una dichiarazione di Salvini dopo il video di Grillo sulle accuse al figlio: “Qualcosina su come siano andate le cose mi ha detto il mio avvocato, dato che è lo stessoragazza che ha denunciato lo stupro, ovvero Giulia Bongiorno”. Né Salvini Solo Lega e Fi possono sparlare di indagini Cartabia attacca i 5 Stelle su Grillo jr di Lorenzo Giarelli Covid-19 – La terza ondata “Il quadro è ancora critico”. 14 Regioni gialle da lunedì Rischio “liberi tutti” – Speranza avrebbe ancora aspettato, ma sul decreto è intervenuto direttamente Draghi di Alessandro Mantovani Arriva il Piano – Oggi ...

