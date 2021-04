In corso le riprese della serie "Diavoli 2", dalla Brexit al Covid (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono in corso le riprese della seconda stagione di "Diavoli", il financial thriller internazionale con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambi già sul set romano dei nuovi episodi da cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono inleseconda stagione di "", il financial thriller internazionale con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambi già sul set romano dei nuovi episodi da cui ...

Advertising

telesimo : Sono in corso le riprese della seconda stagione di #DIAVOLI - #DEVILS, il financial thriller internazionale con… - MusicTvOfficial : Sono in corso le riprese della seconda stagione di #DIAVOLI, il financial thriller con @AleBorghi_ e… - JStraccini : @fattoquotidiano Si sa da mesi e fu già comprovato a più riprese nel periodo di Marzo, quando voi assieme ai vostri… - OptiMagazine : Ufficiale l'uscita de #LaCasadicarta 5 nel 2021, a riprese ancora in corso #Netflix conferma il rilascio.… - badtasteit : #ShangChi e la leggenda dei Dieci Anelli: in corso le riprese aggiuntive -