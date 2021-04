Ilary Blasi con il look total black all'Isola dei Famosi, i fan: "Sei bellissima" (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilary Blasi ha conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi con il suo look total black dell'undicesima puntata. Ilary Blasi con il look total black all’Isola dei Famosi, i fan: “Sei bellissima” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021)ha conquistato il pubblico dell'deicon il suodell'undicesima puntata.con ilall’dei, i fan: “Sei” su Notizie.it.

Advertising

giadinagrisu : RT @tempoweb: Isola dei Famosi, Paul Gascoigne si ritira. Via da reality per i guai alla spalla #isola #paulgascoigne #23aprile @giadinagr… - _coldmoon : RT @oocisola: Ilary Blasi: “anche se mi è preso un attacco di gelosia ti faccio parlare con Jedà” #isola - machecazzooneso : RT @contechristino: Si scrive Prova del Fuoco si legge visita oculistica ad Ilary Blasi. #isola - tempoweb : Isola dei Famosi, Paul Gascoigne si ritira. Via da reality per i guai alla spalla #isola #paulgascoigne #23aprile… - anistonvibess : ci lamentavamo di alfonso signorini, ma nemmeno ilary blasi scherza #isola -