Il video di Grillo e la scoperta dell' acqua calda

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ormai sembra che siano tutti d’accordo: se volete suicidarvi politicamente e diventare dei paria per l’opinione pubblica, vi basta registrare unin cui vi dimenate stravolti, strabuzzate gli occhi, schiaffeggiate un tavolo, strillate invettive, argomentate volgarità, sputate assurdità, schiumate di rabbia, pontificate sui costumi sessuali di una ragazza e presentate alla pubblica opinione l’immagine mentale del pisello di vostro figlio, il tutto condito con un pizzico di familismo amorale e quanto basta di voglia di influenzare arbitrariamente un processo in corso. Invece allestire una pubblica gogna per giornalisti nemici, agitare progetti paragolpisti su parlamenti e scatolette di tonno, presentarsi col casco da astronauta o truccati da Joker, venire condannati per omicidio colposo, insultare avversari storpiandone i nomi, patrocinare accuse a capocchia, ...